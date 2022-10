Amsterdam laat IND onderzoeken of complotdenker Icke geweigerd kan worden

De gemeente Amsterdam heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gevraagd te onderzoeken of complotdenker David Icke toegang geweigerd kan worden tot Nederland. De omstreden spreker is uitgenodigd om op 6 november een bijeenkomst op de Dam te bezoeken.

Burgemeester Halsema, het hoofd van de politie en de hoofdofficier van justitie (de zogenoemde 'driehoek') kunnen Icke de toegang niet weigeren, maar zeggen in een gezamenlijk persbericht zijn "mogelijke komst zeer ongewenst" te vinden. "David Icke heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan die onacceptabel en diep kwetsend zijn."

Buitenaardse reptielen

Icke is een aanhanger van complottheorieën over zogenoemde 'illuminati', die uit zouden zijn op een nieuwe wereldorde. De Brit gaat echter verder en stelt dat er elites zijn op aarde die gedeeltelijk bestaan uit een netwerk van buitenaardse reptielen, waarmee hij volgens zijn critici Joden bedoelt.

Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft al gezegd dat Icke geweerd moet worden. Volgens het CIDI is de Brit een antisemiet en een Holocaust-ontkenner. Het centrum verwijst naar 2016, toen het de Britse historicus David Irving niet werd toegestaan om te spreken in Amsterdam. Die is berucht om zijn herhaalde ontkenningen van de Holocaust.

De theorieën van Icke kwamen eergisteren opnieuw in het nieuws toen een filmpje opdook waarin FvD-leider Baudet sprak over de wereld die wordt bestuurd door "kwaadaardige reptielen", taal die Icke ook gebruikt.

Baudet zei naar aanleiding van de commotie dat de reptielen waar hij het over had, "natuurlijk" als metafoor waren bedoeld, maar in de Tweede Kamer was veel ophef over zijn uitspraken.