Politie Amsterdam wil stevig optreden in Osdorp om nieuwe rellen te voorkomen

In de Amsterdamse wijk Osdorp zal de politie komende dagen stevig optreden als er weer nieuwe ongeregeldheden zijn. Dat is besloten na een ingelast overleg tussen politie, Openbaar Ministerie en burgemeester Halsema, naar aanleiding van ongeregeldheden in de wijk, meldt NH Nieuws/AT5.

Al drie avonden op rij is het er onrustig en wordt er in de wijk gevochten, vernielingen gepleegd en vuurwerk afgestoken. Vanwege de overlast moet de kermis in de wijk al dagenlang eerder dicht.

Gisteravond was het opnieuw raak. Jongeren stichtten brand en gooiden vuurwerk naar onder meer de politie. Uiteindelijk greep de ME in en werden 26 jongeren, in de leeftijd van 14 tot en met 26 jaar, aangehouden. Eén van hen zit nog vast. De politie spreekt van "een dieptepunt".

Confrontatie tussen politie en jongeren in de wijk dinsdagavond: