Twee moties van wantrouwen tegen Franse regering

De Franse oppositie gaat een motie van wantrouwen indienen tegen de regering van president Macron. Zowel de linkse als de rechtse oppositie doen dat, maar toch is het onwaarschijnlijk dat ze samen een meerderheid hebben.

Aanleiding is het besluit van de regering vanavond om het parlement buiten spel te zetten. De begroting voor volgend jaar zal worden aangenomen zónder stemming daarover, maakte premier Borne bekend. De grondwet biedt daartoe in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid.

Volgens de premier diende de oppositie duizenden amendementen in waardoor de behandeling van de begroting te lang zou duren. Bovendien had de oppositie al aangekondigd sowieso tegen te stemmen. Samenwerking was daardoor onmogelijk, volgens Borne. "We zijn loyaal geweest en hebben alle voorstellen bestudeerd", zei ze. "Wij hebben tevergeefs geprobeerd het met compromissen en een dialoog te doen."

Harde weg

De radicaal-linkse partij LFI maakte daarna meteen bekend de motie van wantrouwen in te dienen. "De regering kiest voor de harde weg. President Macron wordt autoritair", zei LFI-fractievoorzitter Mathilde Panot.

"Wij komen morgen met onze eigen motie van wantrouwen", zei Kamerlid Jean Philippe Tanguy van de RN-partij van Marine Le Pen.

In het parlement tekent zich daarmee een eigenaardig scenario af. De radicaal-linkse LFI heeft al gezegd niet voor de motie van de radicaal-rechtse RN te willen stemmen, en RN zei hetzelfde over de motie van LFI.

Andere oppositiepartij stemt waarschijnlijk niet voor moties

Er is één andere grote oppositiepartij, de rechtse Les Républicains. Maar die willen waarschijnlijk voor geen van beide moties stemmen. Als de regering naar huis wordt gestuurd, komen er waarschijnlijk nieuwe verkiezingen en Les Républicains zijn bang dan fors te verliezen.

De regering van president Macron, die geen meerderheid heeft in het parlement, zal de moties van wantrouwen dus overleven omdat de oppositiepartijen verdeeld zijn.

Maar het buiten spel zetten van het parlement kan de regering wel worden aangerekend. Het wordt door veel Fransen gezien alsof Macron zich niets aantrekt van de democratische mores.

De linkse oppositie wijst erop dat hij de afgelopen weken ook al stakende werknemers in olieraffinaderijen met dwangbevelen weer aan het werk zette. Dat is volgens vakbonden in strijd met het stakingsrecht, maar de rechter oordeelde vorige week dat de dwangbevelen rechtmatig waren.