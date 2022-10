Duitsland steekt miljarden in oplaadpunten voor elektrische auto's

Duitsland steekt de komende jaren miljarden in het uitbreiden van het laadnetwerk voor elektrische auto's. De komende drie jaar wordt er 6,3 miljard euro geïnvesteerd.

Het aantal elektrische voertuigen groeit in het land op jaarbasis met bijna 25 procent. Op dit moment is 14,6 procent van alle nieuw geregistreerde auto's in Duitsland elektrisch, volgens cijfers van de Duitse RDW.

"We zijn een toonaangevend autoland in de wereld. En daarom is het belangrijk voor ons dat we voorbereid zijn," zegt transportminister Wissing. "We verwachten de komende jaren een exponentiële toename van elektrische voertuigen en moeten daar klaar voor zijn."

Volgens het ministerie zijn er ongeveer 70.000 oplaadpunten in het land, waarvan 11.000 snelladers. Dat is niet genoeg om in de huidige behoefte te voorzien.

Het doel van de Duitse regering is om in 2030 1 miljoen openbare oplaadpunten beschikbaar te hebben.