PvdA-voorzitter: onwaarschijnlijk dat Kamerlid Van Dijk terugkeert in fractie

Het is niet waarschijnlijk dat Gijs van Dijk terugkeert als Tweede Kamerlid voor de PvdA. Dat zegt partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent. Volgens haar blijft de inhoud van het onderzoeksrapport over het grensoverschrijdende gedrag van het oud-Kamerlid overeind, ondanks kritiek van de beroepscommissie van de PvdA.

De inhoud van het rapport is vanwege vertrouwelijkheid niet gedeeld met de commissie, die daarom niet kon vaststellen of het oordeel van het bestuur over Van Dijks gedrag juist was en dus gisteren de sancties tegen Van Dijk vernietigde. "De commissie vindt het niet navolgbaar, omdat het de inhoud niet kent", zegt Sent. "Maar het rapport wordt niet vernietigd, het rapport staat."

Van Dijk stapte in februari op als Kamerlid nadat vrouwen hem hadden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. De PvdA concludeerde deze zomer na onderzoek al dat hij zich daaraan schuldig had gemaakt.

Geen andere functies

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport bepaalde het partijbestuur dat Van Dijk vier jaar lang niet kan terugkeren als Kamerlid voor de partij en ook geen andere functies binnen de PvdA mag bekleden, maar die sancties zijn dus vernietigd.

In theorie zou Van Dijk in de Tweede Kamer de plek kunnen innemen van zijn partijgenoot Khadija Arib, die naar verwachting binnenkort officieel vertrekt als Kamerlid nadat ze werd geconfronteerd met een onderzoek naar haar functioneren als Kamervoorzitter. Overigens is niet duidelijk of Van Dijk wil terugkeren in de Kamer; hij heeft zich daarover niet uitgelaten.