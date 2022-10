Gevolgen staking streekvervoer voor de reiziger beperkt

De gevolgen voor de reiziger van de staking in het streekvervoer lijken voor vandaag beperkt. Het verschilt per plek hoeveel reizigers last hebben van de staking.

Chauffeurs in het streekvervoer doen mee aan een landelijke staking, die georganiseerd is door vakbond FNV. Ze staken voor een betere cao. De acties duren tot en met vrijdag. Omdat niet alle leden van de FNV staken, rijdt op sommige plekken het streekvervoer wel. Leden van vakbond CNV staken ook niet, want die bond heeft in juni de nieuwe cao wel getekend.

Zo was er vanochtend op het busstation in Haarlem weinig te merken van de staking. Volgens NH Nieuws reden vrijwel alle belangrijke lijnen, alleen een enkele stadsbus viel uit.

Onzekerheid bij reizigers

Dat beeld wordt bevestigd door Connexxion, dat bijhoudt welke bussen wel of niet rijden. "Het beeld in de regio Haarlem-IJmond is dat 70 procent rijdt", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep. "We hopen dat dat de komende dagen ook zo blijft."

De aangekondigde staking roept wel onzekerheid op bij de reizigers, zoals bij twee vrouwen die stonden te wachten op de bus naar IJmuiden. "Ik hoop dat hij komt", zegt een van hen. "We zijn onderweg naar een theatervoorstelling."

"Wat een gedoe weer, ik moet naar Zandvoort", verzuchtte een andere vrouw. "Ik reis al zestig jaar met de bus. Ik hoop dat deze gaat."

De overlast voor de reizigers verschilde per plaats: