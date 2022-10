Tweede Britse minister in korte tijd ruimt het veld, nieuwe klap voor premier

De Britse minister Suella Braverman van Binnenlandse Zaken legt haar functie neer. Volgens Braverman heeft zij de regels voor bewindspersonen geschonden door een werkgerelateerde e-mail vanaf haar persoonlijke e-mailadres te versturen.

"Als minister van Binnenlandse Zaken stel ik aan mijzelf de hoogste eisen en opstappen is dan ook het enige dat erop zit", schrijft Braverman in haar ontslagbrief, die ze ook op Twitter heeft gedeeld. De voormalige minister van Transport onder Boris Johnson, Grant Shapps, neemt haar functie over.

Hoewel Braverman aangeeft dat ze zelf een fout heeft gemaakt, wijst ze ook naar de regering. In haar brief haalt ze uit: "Het is duidelijk dat we turbulente tijden meemaken en ik heb twijfels over de koers die de regering is ingeslagen", schrijft ze zonder namen te noemen.

Politiek analisten schrijven dat het premierschap van Truss aan een zijden draadje hangt. De onvrede over de premier werd vandaag opnieuw zichtbaar binnen haar eigen Conservatieve Partij. Eerder op de dag maakte medepartijlid William Wragg van het invloedrijke 1922-committee bekend dat hij een zogenoemde 'brief van wantrouwen' heeft ingediend tegen de kersverse premier. Dat committee verzamelt de stemmen die nodig zijn om de leider van de partij - in dit geval dus de premier - af te zetten.

Truss zelf zegde onverwachts een werkbezoek af, zonder daarvoor een reden te geven. Volgens waarnemers blijft ze in Londen om te proberen haar premierschap te redden.