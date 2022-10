Britse minister van Binnenlandse Zaken stapt op, nieuwe klap voor premier Truss

My letter to the Prime Minister. pic.twitter.com/TaWO1PMOF2

Verder kreeg ze ook al veel kritiek op haar economische plannen en specifiek op de belastingverlaging die zij wilde doorvoeren voor de hoogste inkomens. Later zag zij hier toch van af, maar de voormalige minister van Financiën, Kwasi Kwarteng, werd om die plannen wel ontslagen. Hij was iets meer dan een maand in functie.

NOS-correspondent Fleur Launspach in het VK:

"Suella Braverman is de tweede belangrijke minister die vertrekt, slechts 7 weken nadat deze regering is begonnen. De minister van Financiën, Kwarteng, hield het 37 dagen vol. Zij bekleedden de twee belangrijkste functies in regering.

Braverman deed overigens zelf mee aan de leiderschapsverkiezingen en spreekt met name de rechterflank van de partij aan. Haar vertrek zorgt zonder twijfel voor nog meer onrust in de al wankelende regering.

Braverman gaf aan dat ze een fout had gemaakt in een veiligheidskwestie, maar besloot in haar ontslagbrief ook te zeggen dat ze zich zorgen maakt over de koers van het kabinet. Daarmee gaf ze toch nog een trap na aan de regering die op punt van omvallen staat.

"Ik ben een vechter, geen opgever", zei Truss eerder vandaag tegen het parlement. En ze is zeker aan het vechten. Maar de vraag is waarvoor. Van haar gezag is inmiddels weinig over."