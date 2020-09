Chelsea komt flater doelman Kepa te boven en begint seizoen voortvarend

Wie de 25-jarige Kepa tien minuten na rust over een houdbare inzet van Leandro Trossard (1-1) zag duiken, zal staan te kijken van de transfersom die Chelsea twee jaar geleden voor hem betaalde: 80 miljoen euro. De Spanjaard is daarmee de duurste doelman aller tijden.

Volgens geruchten is Chelsea bezig met Edouard Mendy, van Stade Rennes. Ook Jan Oblák van Atlético Madrid, door velen gezien als beste doelman ter wereld, is al eens met 'The Blues' in verband gebracht, maar naar verluidt is hij te duur.

Tot ook een keeper is toegevoegd aan de indrukwekkende lijst zomeraankopen, zal Chelsea het met Kepa moeten doen en in Brighton lukte dat prima. Treffers van Jorginho, Reece James - een prachtige knal in de kruising - en Kurt Zouma betekenden een 3-1 overwinning.

Geen Nederlandse inbreng

De wedstrijd in Zuid-Engeland moest het doen zonder Nederlandse inbreng. Joël Veltman bleef bij Brighton de hele wedstrijd op de bank, terwijl Davy Pröpper vanwege een blessure ontbrak bij de thuisploeg. Bij Chelsea waren Hakim Ziyech en Marco van Ginkel eveneens vanwege een blessure niet van de partij.

Twee andere Chelsea-aankopen maakten wel hun debuut. Kai Havertz en Timo Werner stonden beiden in de basis.