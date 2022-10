Rijstrook A59 bij Waspik afgezet om zoektocht naar vermiste Hebe en begeleider Sanne

Ook iets verderop werd in de buurt van de A59 gezocht. Op de Winterdijk was volgens een verslaggever van Omroep Brabant bij een vennetje "mogelijk iets gevonden". Onder meer met een sonarboot werd gezocht, maar die zoektocht leverde niets op.

Sinds vanochtend zoekt de politie verder. Rond 09.30 uur werd de zoektocht samen met het Veteranen Search Team (VST) met 100 personen hervat in de buurt van Waspik. Sinds 13.30 uur wordt er ook in een ander gebied gezocht, bij het gehucht Giersbergen.

Amber Alert ingetrokken

Gisterochtend werd een Amber Alert uitgegeven voor de vermissing van de twee. Dat geldt inmiddels niet meer, maar de politie is dus nog altijd naar hen op zoek en vraagt nog altijd om tips. Inmiddels zijn meer dan honderd tips binnengekomen waarmee het onderzoeksteam bezig is, zegt de politie Oost-Brabant. "We zoeken onder andere op locaties en doen digitaal onderzoek".

De politie roept mensen ook op om dashcambeelden beschikbaar te stellen die maandag zijn gemaakt tussen 14.00 en 18.00 uur in de omgeving van de A59.

Bijzondere motoriek

Hebe en haar begeleidster worden sinds maandag vermist. Het tweetal was vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Hebe zou naar huis worden gebracht in Vught, maar daar is ze dus niet aangekomen. De twee reden weg in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR-425-K en zouden voor het laatst zijn waargenomen op de A59 ter hoogte van Waspik.

Het meisje droeg een lichtpaarse rugtas van het merk Eastpak, een felroze jas, zwarte rok en een blauw T-shirt. Ze heeft 24 uur per dag zorg nodig. Volgens het bericht van de politie heeft zij "een bijzondere motoriek": zij loopt wankel met de voeten naar buiten en heeft scoliose, een vergroeiing van de wervelkolom.