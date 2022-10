Advocaat hoofdverdachte Sanil B.: 'Mallorcazaak nog steeds omgeven door vraagtekens'

De belangrijkste vraag over de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca is nog altijd niet beantwoord, zei de verdediging van hoofdverdachte Sanil B. vandaag in de rechtbank in Lelystad. Volgens advocaat Peter Plasman is op eerdere zittingsdagen niet duidelijk geworden "wat er door wie bij Carlo Heuvelman is gedaan".

Het Openbaar Ministerie eiste maandag tien jaar cel tegen B. Volgens justitie was de 20-jarige inwoner van Hilversum betrokken bij alle geweldsincidenten in de bewuste nacht. Hij en zijn vrienden zouden op 14 juli vorig jaar "op oorlogspad" zijn geweest en bewust de confrontatie hebben opgezocht, waarbij B. in de ogen van het OM de "grootste agressor" was. Op zijn schoen is het dna van Heuvelman aangetroffen.

Volgens B.'s advocaat Plasman is er in het verhaal van justitie echter "geen enkele nuancering" te vinden. Hij pleit daarom voor vrijspraak voor zijn cliënt. "Volgens de officieren was de groep uit Hilversum die nacht op oorlogspad", zei Plasman in zijn pleidooi. "Alhoewel dat een verkeerd beeld neerzet, is duidelijk dat de officieren hebben gemeend op hun eigen wijze op oorlogspad te moeten gaan."

'Krakkemikkige bewijsmiddelen'

Plasman stelt dat het OM "selectief heeft geshopt" uit de afgelegde verklaringen en getuigenissen, schrijft NH Nieuws. Volgens hem corresponderen die ook niet met andere bewijsstukken, zoals camerabeelden. Ontlastende getuigenverklaringen zijn in de ogen van Plasman juist genegeerd.

De advocaat verwijt justitie de zaak "als een hapklare brok aan de rechtbank te presenteren". En dat is onterecht, vindt hij, onder meer omdat sommige getuigenverklaringen elkaar tegenspreken als het gaat om bijvoorbeeld de signalementen van de daders.