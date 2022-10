Polling staat voor nieuw hoofdstuk als judoka: 'Ik dacht: zo wil ik niet stoppen'

Haar Italiaanse vriend Andrea - het stel woont in Turijn - was al gestopt met zijn judoloopbaan. "We wilden heel graag kinderen. Als je de garantie krijgt dat je ook als je ouder wordt je nog gewoon kinderen kan krijgen en het allemaal goed gaat... Maar ja, die garantie heb je gewoon niet en ik werd dertig. En toen zei Andrea heel simpel: het kan toch allebei?"

Anderhalf jaar geleden zag het daar helemaal niet naar uit. Polling werd tot haar woede en frustratie niet geselecteerd voor de Olympische Spelen in Tokio van later dat jaar, maar had voor zichzelf ook al uitgemaakt na dat evenement een punt te zetten achter haar leven als topsporter.

Kim Polling had willen stoppen na de Spelen van Tokio van 2021, maar ze werd niet geselecteerd door de judobond. En nu is ze alsnog terug op de wedstrijdmat. - NOS

Allebei: moeder worden en het bestaan als judoka, met hopelijk een passender slotakkoord, nog even verlengen. Twee maanden heeft de mentale omslag geduurd. "Dat was nog best pittig. Het missen van de Spelen was iets heftigs én ik had besloten te stoppen. Maar ik wilde dus ook niet op die manier stoppen."

Opgehelderd

Probleem was bovendien dat Polling het vertrouwen in de judobond kwijt was geraakt nadat het olympische startbewijs in haar ogen ten onrechte niet naar haar was gegaan, maar naar haar concurrente Sanne van Dijke. Die overigens in Tokio een knappe bronzen medaille in de klasse tot 70 kilogram uit het vuur sleepte. Maar dat terzijde.

Haar vroegere trainer Marjolein van Unen hielp haar in gesprek te gaan met de bond. Met resultaat. "Ik denk dat het vertrouwen in de bond nooit helemaal weer terug komt, maar er zijn dingen opgehelderd wat betreft de Spelen. En het kwalificatietraject richting de volgende Spelen is helemaal veranderd. Het is alleen maar objectief nu."