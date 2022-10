Pessimisme Nederlanders over economie neemt iets af

Nederlanders zijn iets positiever over de stand van de economie dan een maand geleden. Op dit moment geeft 31 procent van de bevolking de economie een negatieve beoordeling; nauwelijks meer dan de 28 procent die positief is. Vier op de tien beoordelen de economische situatie als niet goed en niet slecht.

In september noemde nog 46 procent de economie slecht. Weliswaar denkt nog steeds een meerderheid (55 procent) dat de situatie het komende jaar zal verslechteren, maar dat betekent een afname ten opzichte van de 64 procent die vorige maand pessimistisch was. Slechts 13 procent verwacht dat de economie zal verbeteren.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek van I&O Research onder 2638 Nederlanders van 18 jaar en ouder in opdracht van de NOS. Het onderzoek laat zien dat net als in september 3 procent van de volwassen Nederlanders (zo'n 400.000 mensen) betalingsproblemen heeft. Nog eens 15 procent denkt die problemen te gaan krijgen door de gestegen prijzen. Dit was vorige maand een hoger percentage: 20 procent.

Korting op de energierekening

Volgens onderzoeker Asher van der Schelde van I&O Research komt dit mogelijk door de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de explosieve stijging van de energieprijzen te compenseren. Zo kondigde het kabinet op Prinsjesdag aan dat elk huishouden in november en december recht heeft op een korting van telkens 190 euro op de energierekening. Vanaf 1 januari gaat het zogenoemde energieplafond in.

Bijna de helft (46 procent) van de Nederlanders vindt die 190 euro een goed bedrag. Ongeveer een kwart vindt het te laag en zou meer compensatie willen, terwijl 12 procent pleit voor minder of helemaal geen compensatie.

Verwarming lager

De huidige inflatie raakt vooral de lagere inkomensgroepen. Zes op de tien Nederlanders met een minimuminkomen hebben op dit moment moeite met rondkomen. Dat geldt ook voor de helft van de mensen met een inkomen beneden modaal.

Mensen die nu al betalingsproblemen hebben of verwachten die te krijgen, vrezen vooral moeilijkheden met het opbrengen van de energierekening. Maar ook de meerderheid van de bevolking als geheel (60 procent) zet de verwarming momenteel lager.

Dat is een duidelijke toename ten opzichte van de 28 procent van september; volgens I&O Research waarschijnlijk door het simpele feit dat het toen minder vaak nodig was om te stoken.

Andere populaire besparingen die Nederlanders toepassen zijn korter douchen, (48 procent), goedkopere alternatieven voor producten kiezen (40 procent) en minder vaak uit eten of minder vaak eten bestellen (34 procent).