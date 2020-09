Judobond weer op een lijn: judotalenten moeten terug naar de clubs

Over en weer werd met modder gegooid, sportkoepel NOC*NSF dreigde met ingrijpen, maar uiteindelijk staan de gezichten na een beslissende bondsvergadering bij Judobond Nederland weer dezelfde kant op. Het bestuur kreeg maandagavond groen licht om verder te gaan met het omstreden talentontwikkelingsplan.

In dit plan worden talentvolle judoka's niet langer klaargestoomd voor het grote werk bij een regionaal trainingscentrum, maar bij hun eigen club. Eigenlijk zoals de situatie voor 2016 ook was. De junioren in de leeftijd tussen 18 en 21 blijven wel wonen en trainen op sportcentrum Papendal.

Machtsproblematiek

Op het programma in Papendal is al vanaf het begin kritiek. Dat er iets moest veranderen was duidelijk. Het ging mis toen het bondsbestuur de bondsraad, een invloedrijk orgaan binnen het judo, te laat informeerde over de nieuwe plannen.

Begin juli volgde een tumultueuze vergadering. Drie van de vijf bestuursleden traden af. En een deel van de bondsraad wilde oudgediende Frans Hoogendijk als interim-voorzitter. Een voorstel dat volgens het bestuur van de bond helemaal niet kon. Wat volgde was een gevecht, niet op de tatami, maar in diverse app-groepen en in e-mails.

Een deel van de bondsraad besloot toch inhoudelijk het gesprek aan te gaan over het topsportplan, zodat dat met een paar aanpassingen voor 1 oktober ingediend kan worden bij NOC*NSF. Dat is belangrijk, omdat de sportkoepel momenteel 75 procent van de topsportbegroting van JBN betaald. Dat komt neer op een bedrag van zo'n 1,7 miljoen euro dit jaar.

Bestuur

Het bestuur van de Judobond is intussen nog niet compleet. De verkiezing voor nieuwe bestuursleden volgt eind november. Het nieuwe topsportplan moet het komende jaar ingaan.