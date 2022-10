Vanavond op tv: Kan Truss blijven? • Mag complotdenker Icke spreken? • De man achter de dwangwet

De Britse complotdenker David Icke, volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) een antisemiet en Holocaustontkenner, is door de protestbeweging 'Samen voor Nederland' uitgenodigd om te spreken op een manifestatie op de Dam in Amsterdam begin november. Het CIDI heeft de gemeente en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz opgeroepen ervoor te zorgen dat Icke geen podium krijgt en ook zijn er Kamervragen gesteld. Het 'reptielen-complot', waar Thierry Baudet deze week over sprak, komt ook uit de koker van Icke.

Premierschap Truss aan zijden draadje?

Is het denkbaar dat de Britse premier Liz Truss al na een maand regeren wordt vervangen? Dat is de belangrijkste vraag die Britten bezighoudt. Truss krijgt opvallend harde kritiek van de oppositie en de afgelopen dagen lekten leden van conservatieven dat het niet de vraag is óf Truss weggaat, maar wanneer. Was de kritiek van haar partij ook zo hard vandaag in het lagerhuis?