Dieren dood in dierenkliniek IJburg, medewerkers onwel

Meerdere dieren zijn woensdagochtend doodgegaan in een dierenkliniek in de Amsterdamse wijk IJburg. Medewerkers werden misselijk en kregen hoofdpijn van een nog onbekende lucht, laat een woordvoerder weten aan de nieuwssite 112 Amsterdam.

Enkele vogels en konijnen waren er slecht aan toe. De nog levende dieren zijn door de dierenambulance uit het pand gehaald.

Onduidelijk is nog wat er precies in de lucht zat. De brandweer dacht aan koolmonoxide, maar metingen hebben dat niet aangetoond. Een medewerker laat aan de NOS weten dat de brandweer is vertrokken en dat de medewerkers in orde zijn.