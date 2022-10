Dieren dood in dierenkliniek Amsterdam, medewerkers onwel

Meerdere dieren zijn woensdagochtend doodgegaan in een dierenkliniek in de Amsterdamse wijk IJburg. Ook werden medewerkers en een hond misselijk. De kliniek zegt in een verklaring dat een aantal dieren al in kritieke toestand verkeerde. "Omdat ze vlak na elkaar stierven en de medewerkers niet lekker werden hebben wij de brandweer ingeschakeld", aldus de kliniek.

Onduidelijk is nog wat de doodsoorzaak is. De brandweer dacht aan koolmonoxide, maar metingen hebben dat niet aangetoond. De andere dieren zijn in tegenstelling tot eerdere berichtgeving niet opgehaald door de dierenambulance. "De overige dieren die bij ons verblijven (vanwege ziekte) maken het naar omstandigheden goed."