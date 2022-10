Hoge Chinese diplomaat betrokken bij rel, Lagerhuis roept op tot actie

Bij het geweld rond het Chinese consulaat in Manchester, afgelopen zondag, was de consul-generaal Zheng Xihuan betrokken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemt het geweld onacceptabel en beraadt zich op verdere stappen.

Bij een vreedzaam protest afgelopen zondag tegen president Xi trok de diplomaat Zheng Xiyuan spandoeken omver. Daarop vielen enkele mannen, die herkend zouden zijn als leden van de Chinese Communistische Partij (CCP), de Hongkong-betogers aan.

Een korte, hevige vechtpartij volgde, precies op de grens van het consulaat en de openbare ruimte. Op beelden in handen van de BBC is te zien hoe Zheng Xiyuan in de vechtpartij deelneemt en vervolgens toekijkt hoe een man het terrein op wordt getrokken en in elkaar geslagen.

Die man werd zo toegetakeld dat de Britse politie het consulaatterrein betrad om hem weg te halen. Het consulaat is Brits grondgebied, maar mag niet zonder toestemming worden betreden. De man werd later naar het ziekenhuis gebracht.

De beelden van de rel bij het consulaat: