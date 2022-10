Poetin kondigt staat van beleg af voor illegaal geannexeerde Oekraïense regio's

Via een videoverbinding met de Veiligheidsraad legde Poetin uit dat de staat van beleg al van kracht was in de gebieden voordat ze zich 'bij Rusland voegden'. "Nu moeten we dit volgens de Russische wetgeving formaliseren. Daarom heb ik een decreet ondertekend over de invoering van de staat van beleg in deze vier gebieden van de Russische Federatie", zei Poetin. Het decreet moet nog worden goedgekeurd door de Federatieraad.

Wat er precies zal veranderen, is nog niet helemaal duidelijk. Een aantal ministeries en overheidsorganisaties hebben drie dagen om voorstellen in te dienen. Maatregelen die onder de staat van beleg kunnen worden genomen zijn bijvoorbeeld deportaties, censuur, de sluiting van scholen, het controleren en afluisteren van telefoons en het opleggen van reisverboden.

De Russische president Poetin heeft aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in de onlangs geannexeerde Oekraïense regio's. Het gaat om de bezette gebieden in de Donbas en de regio's Zaporizja en Cherson. De Krim wordt niet genoemd.

Correspondent Iris de Graaf:

"Een totale staat van beleg voor heel Rusland is het officieel nog niet. De grenzen gaan voorlopig niet dicht in Rusland, en er is ook nog geen staat van beleg in de 'grensregio's afgekondigd', zoals in Belgorod of Krasnodar. Maar in een aantal grensregio's is dus wel een verhoogde staat van 'alertheid' ingevoerd.

Bovendien is in alle Russische regio's - dus ook in Moskou - vandaag ook een 'basisniveau van gereedheid' ingevoerd. Dus ook hier kunnen we meer politiecontroles of beperkingen op in- en uitreizen verwachten, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

Maar dit alles betekent zeker dat de 'militaire operatie' veel dichterbij komt voor Russen. En ook dat dit het begin kan zijn van meer stapsgewijze opschaling tot een volledige staat van oorlog.

In de media wordt de afgelopen tijd steeds benadrukt dat Oekraïne niet meer zou willen onderhandelen, dat er nu - helemaal sinds de explosies op de Krimbrug - 'openlijk terrorisme' vanuit Kiev tegen Rusland is. Met andere woorden: er is geen tijd meer voor compromissen, we moeten opschalen.

Ook wordt er een nieuw groot Oekraïens tegenoffensief verwacht; in Cherson bijvoorbeeld, maar ook in de andere recent geannexeerde gebieden door Rusland. En wat Poetin hiermee eigenlijk zegt is: wij kunnen die gebieden niet opgeven, we moeten nu opschalen, en alles doen om de controle daar te houden."