Kramer krijgt in Seoul internationale prijs voor 'uitzonderlijke carrière'

Sven Kramer heeft in het Zuid-Koreaanse Seoul een internationale prijs in ontvangst genomen. De oud-schaatser ontving de ANOC Award vanwege zijn "uitzonderlijke sportcarrière".

Kramer is de tweede Nederlandse sporter die met een prijs is onderscheiden door het ANOC, de overkoepelende organisatie van de nationale olympische comités. Ireen Wüst kreeg in 2014 al een ANOC Award, als beste atlete op de Winterspelen van 2014 in Sotsji.