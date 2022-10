Van der Burg: voldoen aan uitspraak rechter over jonge asielzoekers lukt niet

Het lukt niet om aan de uitspraak van de rechter te voldoen over het maximaal aantal alleenstaande jonge asielzoekers in Ter Apel. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde maandag dat de Staat geen uitstel krijgt om de leefomstandigheden van asielzoekers te verbeteren. Een van de onderdelen van de uitspraak was dat vanaf morgen nog maar maximaal 55 amv's in Ter Apel mogen worden opgevangen. Er verblijven er nu veel meer, vaak in omstandigheden die niet aan de vereisten voldoen.

In een debat in de Tweede Kamer zei staatssecretaris Van der Burg van Justitie dat hij zijn uiterste best gaat doen om het aantal amv's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in Ter Apel zo snel mogelijk omlaag te krijgen. "Want er ligt een uitspraak van de rechter." Maar hij voegde eraan toe dat er overmorgen meer dan 55 amv's in Ter Apel zullen zitten. "En dat is dus het niet voldoen aan de uitspraak van de rechter", zei Van der Burg.

Het liefst naar kleine locaties

De staatssecretaris benadrukte dat hij amv'ers zoveel mogelijk vanuit ter Apel wil laten doorstromen naar andere plekken, maar dat hij die op dit moment niet genoeg heeft. Hij is vooral op zoek naar kleine locaties, waarin vier tot vijf jongeren in een woning zitten.

Van der Burg zei dat hij het niet in alle opzichten met de rechterlijke uitspraak eens is en dat er begin volgende maand ook nog een hoger beroep dient. Hij had het liefst gezien dat een eerdere uitspraak zou worden opgeschort. "Maar die opschortende werking heb ik niet gekregen. Dan geldt gewoon de uitspraak van de rechter en dan moet je dus alles doen wat in je vermogen ligt om die uitspraak uit te voeren."