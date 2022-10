Na 18 jaar weer raketartillerie voor landmacht: 'Oekraïne laat noodzaak zien'

Voor het eerst in achttien jaar krijgt de Nederlandse landmacht weer de beschikking over raketartillerie. Het kabinet investeert honderden miljoenen euro's in mobiele installaties waarmee over meer dan 70 kilometer precisieraketten kunnen worden afgevuurd. Ook worden tien pantserhouwitsers uit de opslag gehaald en weer in gebruik genomen, en komt er een nieuw luchtverdedigingssysteem. Met de aankopen wil het kabinet de vuurkracht van de landmacht versterken. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat de oorlog in Oekraïne de noodzaak onderstreept "om in alle delen van het geweldsspectrum te kunnen optreden". Maar, licht een woordvoerder toe: "Ook zonder oorlog in Oekraïne was het raketartilleriesysteem er gekomen. De plannen liggen er al langer, maar door de oorlog is een en ander misschien wel versneld."

Een Amerikaans raketartilleriesysteem (HIMARS), dat ook in Oekraïne wordt gebruikt - AFP

Het is de bedoeling dat de eerste raketartilleriesystemen eind volgend jaar worden geleverd. Van der Maat moet nog wel beslissen welk systeem Nederland precies zal aankopen; hij hoopt daar voor de Kerst een knoop over te hebben doorgehakt. In Oekraïne worden raketartilleriesystemen veelvuldig gebruikt. Meerdere westerse landen hebben zogeheten multiple rocket launchers aan Kiev geleverd, waarmee een salvo raketten kan worden afgevuurd. Ook heeft Oekraïne pantserhouwitsers gekregen van onder meer Duitsland en Nederland.

Wat krijgt de landmacht erbij? Raketartillerie: Vanaf deze verplaatsbare systemen, waarvan Nederland er twintig aanschaft, kunnen raketten worden afgeschoten over een afstand van meer dan 70 kilometer. Het systeem werkt met gps: de afgevuurde raketten komen precies op de ingevoerde coördinaten terecht. Dat kunnen ook vijandelijke hoofdkwartieren of logistieke knooppunten zijn. Pantserhouwitsers: Dit zijn een soort rijdende langeafstandskanonnen met een bereik tot 40 kilometer. Nederland haalt er tien uit de opslag en beschikt dan in totaal over 46 stuks. De pantserhouwitsers stonden opgeslagen vanwege bezuinigingen. Luchtverdediging: Het huidige luchtverdedigingssysteem is volgens Defensie aan vervanging toe. Het nieuwe systeem moet bescherming bieden aan onder meer vijandelijke helikopters, vliegtuigen, drones en kruisraketten. Het bereik van de nieuwe variant is volgens Defensie beduidend groter dan de enkele kilometers van het oude systeem.

"In de oorlog in Oekraïne zijn deze systemen van doorslaggevende betekenis gebleken", zegt defensie-expert Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Hij ziet de investeringen van Nederland als een "reparatie", een manier om een eerdere bezuiniging op de krijgsmacht terug te draaien. De wapendeskundige doelt op het kabinetsbesluit uit 2004 om de raketartilleriesystemen die Nederland toen had aan Finland te verkopen. "Nu blijkt maar weer eens hoe nodig die systemen zijn", zegt Wijninga. "In de huidige oorlog hebben ze mede bijgedragen aan het keren van de kansen van Oekraïne. De raketartillerie stelde het Oekraïense leger bijvoorbeeld in staat om op grote afstand Russische munitieopslagen en logistieke centra uit te schakelen. Dat heeft Rusland in de grondoorlog aanzienlijk verzwakt." Volgens Wijninga geven zowel de raketartilleriesystemen als de pantserhouwitsers waar Nederlands straks over beschikt een belangrijk stuk slagkracht op de grond. "De oorlog in Oekraïne heeft wat dat betreft het belang van artillerie onderstreept en dat beseft de politiek ook."