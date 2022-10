DNB waarschuwt pensioenfondsen vanwege Britse problemen

Nederlandse pensioenfondsen moeten extra alert zijn op financiële risico's. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) roept fondsen naar aanleiding van de problemen in het Verenigd Koninkrijk op om de financiële situatie goed door te lichten.

Zakenkrant Financial Times schrijft over de oproep, die volgt nadat Britse pensioenfondsen in allerijl probeerden van hun Britse staatsleningen af te komen. Die daalden hard in waarde na omstreden plannen van premier Truss om het begrotingstekort te laten oplopen.

Volgens de krant moeten Nederlandse pensioenfondsen meer contanten en andere bezittingen aanhouden die snel in geld kunnen worden omgezet.

De Nederlandsche Bank zegt dat er geen problemen zijn bij pensioenfondsen, maar adviseert ze om voorbereid te zijn op hevige ontwikkelingen op financiële markten. "De situatie in het Verenigd Koninkrijk heeft wederom het belang daarvan laten zien", aldus een woordvoerder van DNB.

Risico's afdekken

Pensioenfondsen dekken het risico van snel stijgende rente af en houden daarvoor onderpand aan. Toen de rente in korte tijd snel opliep vanwege het gekelderde vertrouwen in de Britse staatsfinanciën, moesten fondsen met extra geld over de brug komen. Britse fondsen verkochten daarvoor Brits schuldenpapier. Dat werd in snel tempo minder waard, waardoor pensioenfondsen snel met nog meer middelen moesten komen.

Ook in Nederland zou dat kunnen gebeuren, al is het risico hier kleiner, zei Klaas Knot, DNB-president vorige week tegen het FD.

"Britse pensioenfondsen zitten groot in Britse staatsobligaties. Nederlandse pensioenfondsen hebben hun beleggingen meer gespreid, omdat ze binnen de eurozone geen wisselkoersrisico lopen. Daarnaast zijn de buffereisen in Nederland hoger dan in het VK. Het duurt dus veel langer voordat je op het punt komt dat je moet verkopen om aan onderpandeisen te voldoen."