D66 en ChristenUnie: Qatar-besluit na zoveel doden echt onbegrijpelijk

Het besluit van het kabinet om een regeringsdelegatie, mogelijk met koning Willem-Alexander, naar het WK voetbal in Qatar te sturen valt helemaal verkeerd bij regeringspartij de ChristenUnie.

"Alles wat er mis is in de voetbalwereld komt samen in dit met omkoping gekochte WK", zegt partijleider Segers. "Ondanks alle doden en ondanks de beroerde situatie van minderheden in Qatar geldt dus blijkbaar: the show must go on."

Zijn partij steunde in februari 2021 de Kamermotie om geen regeringsafvaardiging te sturen in verband met ernstige vormen van uitbuiting van de arbeiders die werkten aan de bouw van stadions en de vele doden die daarbij zijn gevallen.

Ook regeringspartij D66 steunde de motie en is het niet eens met het kabinetsbesluit. "De Kamer maakte duidelijk een statement en in plaats van daarnaar te luisteren dreigen ze zelfs met een feestdelegatie te gaan", zegt Kamerlid Sjoerdsma.

Energieleveringszekerheid

Het kabinet liet de Kamer vandaag weten ondanks die aangenomen Kamermotie toch te gaan. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken wijst in zijn brief op de internationale gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de problemen met energieleveringszekerheid. Qatar is een belangrijke internationale partner die Nederland niet kan laten vallen, zegt Hoekstra.

Segers zegt daarover: "Dat we contact onderhouden met het land vind ik volkomen begrijpelijk, maar dat een regeringsafvaardiging daar wil gaan feestvieren vind ik echt onbegrijpelijk."

Sjoerdsma zegt niet de illusie te hebben dat het kabinet nog van mening gaat veranderen. Als er dan toch een regeringsdelegatie gaat moet dat wat hem betreft een sobere zijn. "Niet de koning, maar de minister van Buitenlandse Zaken en iemand die gaat over mensenrechten."

Pijnlijke vertoning

Of er een Kamermeerderheid is die begrip heeft voor het kabinetsbesluit is nog niet duidelijk. De SP heeft dat in ieder geval niet. Kamerlid Van Dijk noemt het een pijnlijke vertoning. "Het kabinet kan niet de koning naar Qatar sturen om een feestje te gaan vieren in een skybox."

En GroenLinks-Kamerlid Westerveld zegt dat dit een signaal is dat mensenrechten ondergeschikt zijn aan eigen belangen. "Ik had op meer menselijkheid gehoopt."

Het WK begint op 20 november.