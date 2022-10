Oekraïne zet offensief voort, Rusland haalt bewoners Cherson weg

In de door Rusland bezette regio Cherson hebben 50.000 tot 60.000 mensen het advies gekregen het gebied te verlaten. Het Oekraïense leger is al weken bezig met een offensief in de zuidelijke regio en trekt langzaam op naar de regionale hoofdstad. De afgelopen tijd werden meerdere dorpen heroverd. Mensen worden vanuit de haven van de stad Cherson naar de zuidelijke oever van de Dnjepr-rivier gebracht. "Daarvoor worden veerboten ingezet die mensen overzetten naar Aljosjki en Hola Pristan", meldt het door Rusland geïnstalleerde bestuur op Telegram. "Daar is een tijdelijke accommodatie opgezet waar hulpverleners de reis verder bepalen. Ze houden daarbij rekening met wat iemand wil." Mensen worden met veerboten geëvacueerd:

De door Rusland aangesteld regionale gouverneur Vladimir Saldo zegt dat het Russische leger alle mogelijkheden moet hebben om de aanval af te slaan. "Voor de gemoedsrust van de militairen, dat ze weten dat ze geen rekening hoeven te houden met burgers, is het noodzakelijk dat ze verplaatst worden", zegt Saldo. Volgens hem zijn er inmiddels zo'n vijfduizend mensen geëvacueerd. Ook de civiele autoriteiten worden opgeroepen te vertrekken. De evacuatie duurt volgens Saldo zo'n zes dagen. Inwoners kunnen een bestemming in Rusland kiezen of in de "nieuwe gebieden", zegt hij. Met dat laatste worden waarschijnlijk door Rusland bezette delen van Oekraïne bedoeld. Daarmee is geen sprake van een vrije keuze. Terrein heroverd Het Oekraïense leger boekt nu al weken vooruitgang, vooral langs de westelijke oever van de Dnjepr-rivier hebben ze veel terrein heroverd. Voor Rusland is het terrein dat ze nu nog in handen hebben strategisch belangrijk, bijvoorbeeld voor het eventueel verder oprukken richting steden rond de Zwarte Zee, zoals Odessa of Mykolajiv. De nieuwe bevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne, Sergej Soerovikin, waarschuwde gisteren voor een grote Oekraïense aanval en drong ook aan op evacuatie in Cherson. "Het Oekraïense regime wil door onze verdediging heen breken", zei hij. Soerovikin noemde de situatie in Oekraïne uiterst gespannen.