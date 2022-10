Voormalig rivaal Cairoli volgend seizoen teambaas van Herlings bij KTM

Jarenlang streed motocrosser Jeffrey Herlings menig duel uit met Antonio 'Tony' Cairoli, maar vanaf volgend seizoen is de 37-jarige Italiaan zijn baas. De negenvoudig wereldkampioen gaat als teammanager aan de slag bij het KTM-team van de negen jaar jongere Brabander, die vijf wereldtitels op zijn naam heeft staan, waarvan twee in koningsklasse MXGP.

Cairoli had als coureur al drie wereldtitels (2x MX2 en 1x MX1) met Yamaha veroverd, toen hij in 2010 in dienst trad van KTM. Met dat team won hij nog eens zes kampioenschappen, allemaal in de zwaarste raceklasse. Zijn laatste titel dateert van 2017, zijn laatste WK-race reed hij in 2021. Vorig jaar kwam de Italiaan nog in actie in het Amerikaanse AMA motocrosskampioenschap.