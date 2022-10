Bezorgers krijgen compensatie van Deliveroo na vertrek uit Nederland

Zij krijgen een bedrag ter hoogte van 38 procent van hun inkomen in de periode van augustus 2021 tot en met augustus 2022 én een bedrag dat is gebaseerd op hun inkomen en arbeidsverleden bij de bezorgdienst.

Deliveroo kondigde al eerder het vertrek uit Nederland aan. Nu is bekendgemaakt dat dit op 30 november dit jaar gaat zijn. Voor ruim 9000 maaltijdbezorgers die hun baan verliezen is met de vakbond een sociaal plan overeengekomen.

FNV-bestuurder Platformwerk Anja Dijkman noemt het uniek dat de vakbond afspraken heeft kunnen maken voor bezorgers van een platform dat uit Nederland vertrekt.

"De FNV wil dat recht gedaan wordt aan de maaltijdbezorgers; dit is een redelijke compensatie", zegt Dijkman. "Deliveroo wil niet nog meer juridische procedures. Overigens zijn Riders (bezorgers, red.) vrij om het aanbod wel of niet te accepteren."

Uitspraken Hoge Raad

FNV en de van oorsprong Britse maaltijdbezorger zijn in een lange juridische strijd verwikkeld over onder meer schijnzelfstandigheid van medewerkers van de bezorgdienst.

De door de FNV aangespannen rechtszaken voor individuele vakbondsleden en twee hoger beroepszaken (cassatie) gaan ook gewoon door, zegt de vakbond.

De vakbond zegt dat de uitspraak van de Hoge Raad over de dienstverbanden eind dit jaar verwacht wordt. In het voorjaar van volgend jaar oordeelt de Hoge Raad over de toepasselijkheid van de cao beroepsgoederenvervoer, is de verwachting.

Weinig omzet

FNV hoopt niet dat bezorgers van Deliveroo nu voor bijvoorbeeld Uber Eats gaan werken, waarvan de vakbond zegt dat het zich aan dezelfde wetsovertredingen schuldig maakt als Deliveroo.

Dijkman: "We mogen hopen dat de overheid, met name de Belastingdienst, eindelijk gaat handhaven en schijnzelfstandigheid een halt toeroept."

Deliveroo zegt inclusief Nederland wereldwijd in elf markten actief te zijn en de meeste omzet te maken op plekken waar het de grootste of op één na grootste bezorger is. In Nederland ondervond het veel concurrentie van Thuisbezorgd en Uber Eats. Van de totale omzet was Nederland slechts goed voor 1 procent.