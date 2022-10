Ziekenboeg PSV stroomt leeg: De Jong, Madueke en Mauro Júnior mee naar Arsenal

De Engelsman Madueke raakte in de voorbereiding geblesseerd aan zijn enkel en speelde nog geen minuut dit seizoen. Ook Mauro Junior kwam dit seizoen nog niet in actie, de Braziliaan kampte met een liesblessure.

PSV kan donderdag tegen Arsenal weer over aanvoerder Luuk de Jong beschikken. Ook Noni Madueke en Mauro Júnior zijn na langdurig blessureleed meegereisd naar Londen voor de wedstrijd in de Europa League.

Ondanks de terugkeer van het trio moet trainer Ruud van Nistelrooij nog altijd Olivier Boscagli, Marco van Ginkel, Yorbe Vertessen en Ismael Saibari missen.

Overlijden Koningin Elizabeth

Ondanks de lange lijst blessures presteerde PSV over het algemeen prima in de eerste maanden van het seizoen. De Eindhovenaren staan tweede in de eredivisie, met één punt achterstand op Ajax. In de Europa League staat PSV ook tweede, met twee punten minder dan de foutloze koploper Arsenal.

Het duel tussen Arsenal en PSV stond aanvankelijk in september gepland, maar vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth was er te weinig politie beschikbaar in Londen en werd de wedstrijd uitgesteld naar donderdag.

Volgende week treffen beide ploegen elkaar opnieuw, maar dan in Eindhoven. Arsenal is verrassend sterk aan het seizoen begonnen en is met 27 punten uit 10 duels koploper in de Premier League.