Schalke 04 stuurt Kramer weg moet alweer op zoek naar nieuwe trainer

Schalke 04 heeft na dertien officiële wedstrijden alweer afscheid genomen van trainer Frank Kramer. De club ontsloeg Kramer na de harde uitschakeling tegen Hoffenheim in het Duitse bekertoernooi (5-1). Kramer nam in juni het stokje over van interim-coach Mike Büskens.

Hij leidde Die Königsblauen na één seizoen op het tweede niveau terug naar de Bundesliga. Schalke staat in de competitie na tien wedstrijden op de voorlaatste plaats.

Trainerscarrousel draait maar door

De club uit Gelsenkirchen is sinds het ontslag van Dominic Tedesco in maart 2019 niet gelukkig geweest in zijn trainerskeuze. Tedesco zat nog 75 officiële duels op de bank, maar zijn zeven (interim-)opvolgers, onder wie Huub Stevens, hielden het nooit langer vol dan 40 duels.

Voor Kramer is het zijn tweede ontslag van het kalenderjaar. In april werd de vijftigjarige Kramer ook al de laan uitgestuurd door Arminia Bielefeld.