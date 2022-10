Kabinet sluit niet uit dat ook koning naar WK voetbal in Qatar gaat

Het kabinet gaat met een regeringsafvaardiging naar het WK voetbal in Qatar. Dat betekent dat niet is uitgesloten dat koning Willem-Alexander op zeker moment ook gaat.

"Het kabinet is voornemens om, zoals gebruikelijk bij vergelijkbare grote sportevenementen, een regeringsafvaardiging te sturen ter aanmoediging van het Nederlands elftal", schrijft minister Hoekstra in een brief aan de Tweede Kamer. "Het kabinet kiest hiermee voor samenwerking met Qatar met het oog op duurzame verandering."

Dit is tegen de zin van de Tweede Kamer. Die nam met steun van regeringspartijen D66 en ChristenUnie vorig jaar een motie aan die bepaalt dat er geen regeringsafgevaardigde naar het WK mag: geen koning, geen premier en geen minister.

Hoekstra zegt dat het kabinet deze motie "in beraad heeft gehouden" en voor het besluit om toch te gaan, met internationale partners en mensenrechtenorganisaties heeft overlegd. Ook is er overleg met Qatar over de mensenrechtensituatie, zegt Hoekstra, en die is op veel punten al verbeterd.

Ook speelt mee dat andere EU-landen van plan zijn met een officiële delegatie te gaan. Hoekstra zegt dat het er op uit kan komen dat Nederland het enige land blijkt te zijn zonder regeringsdelegatie, en dat zou de "constructief-kritische dialoog" met Qatar geen goed doen.

Oorlog en energiecrisis

Voor het weekend werd al duidelijk dat het kabinet de wens van de Tweede Kamer naast zich neerlegt. Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei toen dat de oliestaat Qatar in de huidige energiecrisis een te belangrijke gesprekspartner is om weg te blijven.

Ook in de brief aan de Kamer wijst Hoekstra op de internationale gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de energieleveringszekerheid. Daarnaast speelt Qatar een belangrijke rol in de Golfregio en in de verhouding met Iran over een kernenergieakkoord en hielp Qatar met het evacueren van mensen uit Afghanistan, benadrukt Hoekstra.

Of er een Kamermeerderheid is die begrip heeft voor het kabinetsbesluit is nog niet duidelijk. De SP heeft dat in ieder geval niet. Kamerlid Van Dijk noemt het een pijnlijke vertoning. En GroenLinks-Kamerlid Westerveld zegt dat dit een signaal is dat mensenrechten ondergeschikt zijn aan eigen belangen. "Ik had op meer menselijkheid gehoopt."

Talloze doden

De afvaardiging ligt gevoelig vanwege de mensenrechten. Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar, in 2010, worden arbeidsmigranten uitgebuit bij de bouw van onder meer stadions, wegen en hotels. Hierbij zijn talloze doden gevallen.

Het kabinet steunt de oproep aan de FIFA om een fonds op te richten voor compensatie van de arbeidsmigranten en hun nabestaanden.