Costa Ricaan Galo mist mogelijk WK in Qatar na positieve dopingtest

De Costa Ricaan Orlando Galo dreigt het WK dat over een maand in Qatar van start gaat, te moeten missen. De 22-jarige middenvelder is vorige maand na een oefeninterland tegen Zuid-Korea tegen de lamp gelopen bij een onverwachte dopingcontrole. Bij Galo zijn sporen van een anabole steroïde aangetroffen.

Galo heeft tien interlands op zijn naam staan en had ook een aandeel in de kwalificatie van Costa Rica voor het WK. Ironisch genoeg kwam de speler van de Costa Ricaanse club Herediano tijdens het bewuste duel (2-2) in het Zuid-Koreaanse Goyang niet eens in actie. Vier dagen later maakte hij wel de volle negentig minuten vol tegen Oezbekistan (2-1 winst).

De FIFA moet zich nog over de kwestie buigen, maar de kans lijkt groot dat Galo niet van de partij zal zijn tijdens het WK, waar Costa Rica het in groep E moet opnemen tegen achtereenvolgens Spanje, Japan en Duitsland.