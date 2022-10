Golden State opent NBA-seizoen met zege, alles lijkt koek en ei tussen Poole en Green

Draymond Green ROCKS Jordan Poole in practice 😳 pic.twitter.com/w9BRxUnmay — FULL SEND (@fullsend) October 10, 2022

De inbreng van Poole bij de eerste zege van het seizoen bestond uit twaalf punten en zeven assists. Eén van die assists gaf hij uitgerekend aan Green, die met een eenvoudige lay-up kon scoren. Onderling overleg Green kwam zelf tot vier punten en vijf assists. Hij kreeg nog weinig speeltijd van coach Steve Kerr, vanwege een trainingsachterstand. Na het incident op de training bleef Green een week weg bij de Warriors. De club benadrukte dat de speler niet geschorst was, maar dat de beslissing "in goed onderling overleg" genomen was, zodat Green "zijn emoties kon verwerken".

Stephen Curry met de kampioensring - Getty Images

Zondag werd het contract van Poole bij de NBA-kampioen met vier jaar verlengd. De 23-jarige shooting guard gaat in die periode liefst 140 miljoen dollar (omgerekend 142 miljoen euro) verdienen. "Green heeft zijn excuses aangeboden", zei Poole bij die gelegenheid over het incident. Die werden geaccepteerd en Poole koestert geen wrok jegens zijn negen jaar oudere ploeggenoot. "We zijn hier om te basketballen." "Iedereen in onze kleedkamer weet wat er nodig is om kampioen te worden. We zijn hier om weer kampioen te worden. Dat is alles wat ik over het gebeuren wil zeggen", aldus Poole. Overtuigende zege Voor aanvang van de eerste wedstrijd van het seizoen ontvingen de spelers van Golden State de kampioensringen. De titelverdediger stelde zich met een overtuigende zege op de Lakers, met de sterspelers LeBron James en Russell Westbrook in de gelederen, direct kandidaat voor prolongatie van het kampioenschap. Stephen Curry, vedette van het team uit San Francisco, was met 33 punten, zeven assists en zes rebounds de uitblinker.

Sterspeler Stephen Curry geeft tijdens de wedstrijd tegen de Lakers aanwijzingen aan Green (links) en Poole (nummer 3) - EPA