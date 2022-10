Kinderen hebben het goed in Nederland, wel zorgen om luchtverontreiniging

Nederland scoort nog altijd goed op het gebied van kinderrechten, maar slecht op het gebied van toegang tot zorg en luchtvervuiling. Dat blijkt uit de KidsRights Index die is gepubliceerd in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nederland staat wereldwijd op de vierde plek in de index, achter IJsland, Zweden en Finland. Dat heeft het te danken aan goede scores voor recht op leven, recht op gezondheid, recht op educatie en recht op bescherming.

De KidsRights Index De KidsRights Index is een jaarlijkse wereldranglijst van de gelijknamige internationale kinderrechtenorganisatie die sinds 2013 wordt opgesteld. De score van landen wordt bepaald langs de pijlers van de vijf fundamentele rechten die kinderen beschermen: het recht op leven, recht op gezondheid, recht op educatie, recht op bescherming en of er gunstig klimaat voor de rechten van het kind is. Wereldwijd is er is de afgelopen tien jaar geen significante vooruitgang geboekt op de levensstandaard en de rechten van kinderen, concludeert KidsRights. Voor de ranglijst zijn de kinderrechten in 185 landen vergeleken. Helemaal onder aan de lijst staat Tsjaad, als een na laatste Afghanistan en daar net boven Sierra Leone. De situatie in de groep van laagst gerangschikte landen, zoals Afghanistan, de Democratische Republiek Congo of Papoea-Nieuw-Guinea is ook verslechterd.