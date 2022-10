ABN Amro Open in jubileumjaar voor het eerst ook met vrouwelijke rolstoeltennissers

Het ABN AMRO Open, het grootste tennistoernooi van Nederland, gaat vanaf volgend jaar ook een toernooi voor rolstoeltennissters houden. Tot dit jaar was er in Rotterdam alleen een toernooi voor mannelijke rolstoelspelers.

"We hebben zó veel sterke vrouwen in Nederland. Diede de Groot is zelfs nummer 1 op de wereldranglijst. Te gek dat we haar in eigen land een podium kunnen geven", aldus toernooidirecteur Esther Vergeer, die zelf zeven gouden medailles won op de Paralympische Spelen.

"Het ABN AMRO Open neemt weer de pioniersrol op zich door mannen en vrouwen gelijke kansen te bieden. Hopelijk volgen anderen dit voorbeeld."

Behalve bij de vier grandslamtoernooien wordt alleen bij het toernooi van Eastborne (Engeland) zowel door mannelijke als vrouwelijke rolstoeltennissers gespeeld in dezelfde week als de valide tennissers.