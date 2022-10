Zoektocht naar vermiste Hebe en begeleider Sanne hervat bij Waspik

Er wordt ook "continu" gekeken of de teams ook op andere locaties kunnen gaan zoeken. Ze nemen daarbij de tips mee die sinds het Amber Alert en de uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond zijn binnengekomen, zegt een woordvoerder van de politie in het NOS Radio 1 Journaal. "Met de informatie die is binnengekomen gaan we kijken wat het betekent en waar en op welke wijze verder wordt gezocht."

Gisteren zijn al een aantal gebieden te voet uitgekamd. De plekken waar gisteren met auto's is gezocht worden vandaag ook te voet doorzocht. Die bevinden zich rondom de Polanenweg in Waspik.

De tips bestaan er vooral uit "dat mensen massaal meedenken", zegt de woordvoerder. "Het zijn tips in allerlei vormen, die moeten we allemaal nalopen. Het is heel veel informatie, maar die heeft niet opgeleverd waar we allemaal op hopen: dat we haar en haar begeleider vinden."

Hebe en haar begeleidster Sanne worden sinds maandag vermist. Het meisje was met haar begeleidster vertrokken van een dagbesteding in Raamsdonksveer. Hebe zou naar huis worden gebracht in Vught, maar daar is ze nooit aangekomen. De twee reden weg in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K en zouden voor het laatst gezien zijn op de A59 ter hoogte van Waspik.