Klimster Rekabi terug in Iran, zegt dat ze niet vermist was

Rekabi werd als een heldin verwelkomd bij aankomst in Teheran, kreeg bloemen en werd omringd door televisiecamera's. Bij het Imam Khomeini International Airport had zich een grote menigte verzameld die haar naam scandeerde.

De Iraanse klimster Elnaz Rekabi, die zonder hoofddoek meedeed aan de Aziatische kampioenschappen en daarna volgens de BBC vermist werd, is terug in Iran.

De 33-jarige Iraanse droeg een honkbalpet en een hoodie die haar haar bedekten. Voor de camera's zei ze, net als eerder al op Instagram, dat het niet dragen van de in Iran verplichte hoofdbedekking tijdens haar optreden op de Aziatische kampioenschappen in Zuid-Korea "onbedoeld" was.

De klimster Elnaz Rekabi is terug in Iran. Ze raakte zondag vermist nadat ze zonder hijab meedeed aan een kampioenschap in Zuid-Korea. Eenmaal geland in Teheran vertelt Rekabi dat ze niet vermist werd en herhaalde dat haar hijab per ongeluk afviel. - NOS

Ze beschreef hoe ze in een wachtruimte vlak voor haar klim niet aan haar hijab gedacht had. "Omdat ik druk was met het aantrekken van mijn schoenen en uitrusting, ben ik vergeten mijn hijab om te doen en toen moest ik starten."

Ze voegde eraan toe dat ze in alle gemoedsrust terug was gekomen naar Iran maar dat ze ook veel stress en spanning had ondervonden. "Maar tot nu toe is er godzijdank niets gebeurd."

Het is niet duidelijk of er druk is uitgeoefend op de atlete door het Iraanse regime. Volgens mensenrechtenorganisaties worden critici vaker onder druk gezet om bekentenissen af te leggen op de staatstelevisie.

Iraanse vrouwen zijn sinds de Islamitische revolutie in 1979 verplicht in het openbaar hun haren te bedekken met een hoofddoek en lange loszittende kleding te dragen, ook bij deelname aan sportwedstrijden.

Protesten

Rekabi's optreden zonder hoofdbedekking komt op een moment dat er binnen en buiten Iran al vijf weken protesten zijn naar aanleiding van de dood van een 22-jarige vrouw tijdens haar gevangenschap. Mahsa Amini was opgepakt vanwege haar kleding. Sinds haar dood vertonen meer Iraanse vrouwen zich zonder hoofdbedekking in het openbaar. De protesten in meer dan 100 steden worden hard neergeslagen.

Er werd dan ook gevreesd voor repercussies tegen Rekabi toen de BBC eerst meldde dat ze werd vermist in Seoul, en later dat haar telefoon en paspoort zouden zijn ingenomen en dat haar terugvlucht naar voren was gehaald. Ze kwam nu met het voltallige Iraanse team terug naar Teheran. Het is niet bekend waar ze na haar aankomst naartoe is gegaan.