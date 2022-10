Minder bussen door staking streekvervoer: 'Als bus niet komt meld ik me af'

Op meerdere plekken rijden vandaag geen bussen. Chauffeurs in het streekvervoer doen mee aan een landelijke staking, die georganiseerd is door vakbond FNV. De acties duren tot en met vrijdag.

Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er last van hebben. Niet iedere buschauffeur doet mee met de actie. Volgens werkgeversorganisatie VWOV rijdt landelijk 70 tot 80 procent van de bussen. Dat verschilt per regio.

"We zijn blij dat de invloed van de staking vooralsnog beperkt is. Dat neemt niet weg dat reizigers er ongelooflijk veel hinder van kunnen ondervinden", zegt Fred Kagie, voorzitter van de VWOV. "Als precies jouw bus, tram of trein niet rijdt, is dat enorm zuur."

Treinen Zuid-Limburg

"Ik moet naar Goes en dan naar Bergen op Zoom", zegt een man op station Terneuzen tegen Omroep Zeeland. "Ik las vanochtend pas dat er een staking is. Ik wacht de volgende bus af en als die ook niet komt, dan meld ik me af op het werk. Dan is het niet anders."

Het is niet de eerste keer dat er gestaakt wordt. Vakbond FNV heeft de huidige cao nooit ondertekend. Omdat vakbond CNV dat wel heeft gedaan, in juni dit jaar, geldt de cao wel. CNV doet daarom niet mee met de actie. FNV wil dat er betere afspraken worden gemaakt om de inflatie te compenseren en de werkdruk tegen te gaan.

Niet alleen busreizigers hebben last van de actie. In Zuid-Limburg rijden geen treinen van Arriva. Reizigers wordt aangeraden om voor vertrek de reisplanner te checken, zegt een woordvoer tegen Omroep Flevoland.