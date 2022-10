Chipmachinemaker ASML ziet lijst van bestellingen verder groeien

De vraag naar de chipmachines van ASML uit Veldhoven neemt toe. De omzet kwam uit op 5,7 miljard euro en was daarmee een half miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De winst bedroeg 1,7 miljard.

De groei is pas echt goed zichtbaar in het aantal bestellingen. Die waren goed voor 8,9 miljard euro en is daarmee in lijn met de groei van een kwartaal eerder. Al het hele jaar ligt de waarde van het aantal bestellingen bij ASML flink hoger dan de omzet. Dat heeft ermee te maken dat sommige bestellingen pas in een later kwartaal worden meegerekend.

Eerste beoordeling

De chipmachinemaker reageert ook kort op de deze maand aangekondigde Amerikaanse sancties tegen de Chinese chipindustrie. Die moeten het voor Chinese bedrijven onmogelijk maken om aan hoogwaardige chips te komen.

ASML zegt dat in een "eerste beoordeling" de nieuwe regels geen invloed hebben op het verschepen van machines vanuit Nederland. Het bedrijf verwacht dat de directe impact op het verschepen van machines volgend jaar beperkt zal zijn.

Het bedrijf heeft een zeer belangrijke positie op de internationale chipmarkt. Het levert machines waarmee fabrikanten als het Amerikaanse Intel en het Taiwanese TSMC chips produceren.

ASML benoemt ook kort de economische onrust door de hoge inflatie en de aankomende recessie waar economen voor waarschuwen. Het bedrijf zegt dat ondanks deze onrust de vraag naar hun machines hoog blijft.