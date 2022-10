Ontslagen Buijs koestert geen wrok tegen KV Mechelen: 'Eerst zelf in de spiegel kijken'

Die mentaliteit past misschien wel beter in België dan in Nederland. En dus leek KV Mechelen een prima alternatief. Sterker, de gewezen topclub - in 1988 ten koste van Ajax winnaar van de Europa Cup II - bood Buijs een contract voor onbepaalde tijd.

De 'Nederlandse Simeone' werd hij genoemd, een vergelijking met Atlético Madrid-coach Diego Simeone waar Buijs zich eigenlijk best in kon vinden. Het gaat uiteindelijk om winnen, nietwaar?

Niet zo heel lang geleden werd hij gezien als een van de kroonprinsen in het Nederlandse trainersgilde. Danny Buijs presteerde prima met FC Groningen, werd geprezen om zijn communicatieve vaardigheden en bereikte in twee van de drie seizoenen met Groningen de play-offs om Europees voetbal.

"Ik had al een paar keer in het seizoen het gevoel dat het kon gaan gebeuren", vertelt Buijs in alle rust. "In België waren al twee andere trainers ontslagen, mede omdat er dit jaar drie clubs rechtstreeks degraderen. Als de resultaten dan uitblijven, laten mensen vanuit de club opeens dingen vallen in de media. Teksten als: 'Hij moet wel binnenkort een wedstrijd gaan winnen, anders wordt het zorgwekkend'."

Opzoeken en reflecteren

De komende tijd gaat Buijs gebruiken voor zijn gezin, het opzoeken van spelers die hij kent uit het verleden en om te reflecteren. "Ik vind het belangrijk om eerst zelf in de spiegel te kijken, voor je een ander iets verwijt. Natuurlijk stel ik mezelf de vraag wat ik anders had kunnen doen."

"Ik begon bijvoorbeeld heel rommelig aan het seizoen. Dat kwam ook door allerlei wisselingen binnen de club en daar kun je niet altijd iets aan doen. Maar toen had ik er best wat strakker op mogen zitten."