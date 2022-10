Kachel lager en exotische planten eruit: zo besparen winkelketens energie

Winkelketens zijn bezig hun energieverbruik omlaag te krijgen, ook nu het kouder wordt buiten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Want gas en elektra zijn duur en de overheid heeft iedereen opgeroepen om te besparen waar dat kan. Zo gaat in veel zaken de thermostaat naar 19 graden, zoals de overheid adviseert.

Bij Intratuin gaan ze nog een stapje verder: daar moet de thermostaat in de winkels naar maximaal 16 à 17 graden. De keten heeft zeer grote panden. "Door de temperatuur naar beneden te halen willen we ook een bijdrage leveren aan minder energieverbruik", zegt een woordvoerder.

Tijdelijk minder exotische planten

In kassen met buitenplanten is het advies vanuit het hoofdkantoor om helemaal niet meer te stoken, behalve bij vorst. "En in onze warme kassen met kamerplanten gaan we naar rond de 16 graden. Personeel heeft vaak al jassen of bodywarmers aan, dus we verwachten dat het voor hen niet te koud wordt."

Volgens de keten is de lagere temperatuur ook goed voor de planten. De meeste komen uit kassen waar de kweker de temperatuur inmiddels ook lager heeft staan, dus zijn ze het gewend.

"En exotische planten die een hogere temperatuur nodig hebben, worden gedurende de wintermaanden tijdelijk niet meer verkocht", laat Intratuin weten. "Mochten er nog een aantal in een winkel staan, dan gaan die naar een kleinere afgesloten ruimte waar het nog wat warmer is."

Hema: tips van medewerkers

De leiding van Hema geeft filialen allerlei bespaartips: thermostaten standaard op 19 graden, verwarming later aan en eerder uit, ongebruikte koelingen uit, isolerende luchtgordijnen aan, magazijndeuren zo kort mogelijk open.

"Wij stimuleren onze winkelteams om ook zelf met tips te komen en door te voeren", zegt een woordvoerder. "Een manager kan ook online zien wat het effect van hun maatregelen is. Dat werkt wel zo stimulerend."

Albert Heijn: efficiënt koelcellen vullen

Albert Heijn adviseert filialen om koel- en diepvriesdeuren zo kort mogelijk open te houden. "Als er bijvoorbeeld een vrachtwagen komt met 40 containers voor in een koel- of diepvriescel, dan vragen wij medewerkers zo efficiënt mogelijk hiermee om te gaan." En als winkels dicht zijn, maar er zijn nog medewerkers aanwezig, dan worden de lichten gedimd.

Daarnaast was de supermarktketen al bezig met allerlei verduurzamingsinitiatieven, die nu worden versneld. Zo moeten volgend jaar alle filialen in Nederland en België van het gas af zijn.

Plus: systeem checkt verbruik

Supermarkten van concurrent Plus hebben van het hoofdkantoor algemene tips gekregen. "Zoals: denk goed aan het dichthouden van deuren, afdekken van koelingen en bepaal voor de winkel of het mogelijk is de verwarming iets lager te zetten."

Het hoofdkantoor kan, tenminste bij de eigen filialen van Plus, checken hoe het gaat met de besparingen. "Die filialen zijn aangesloten op een energiemanagementsysteem waardoor we het verbruik goed in beeld hebben en kunnen bijsturen waar nodig."

Kruidvat: drukke medewerker kan 19 graden aan

Bij Kruidvatfilialen staat de thermostaat sinds enkele weken op maximaal 19 graden. "In het algemeen hebben medewerkers het vrij druk in de winkel en ze hebben goede bedrijfskleding. Dus voor hen zal die lagere temperatuur in principe niet veel uitmaken", zegt een woordvoerder.

Verder sluit de keten waar mogelijk de automatische winkeldeuren en gaan de lichten een uur na sluitingstijd uit. Voorheen bleef verlichting langer aan.

Pearle: Licht uit, tenzij veiligheid in geding

Bij opticiens van Pearle blijven deze winter de winkeldeuren dicht. "Daarnaast kijken we of het mogelijk is om de etalage- en winkelverlichting een uur na sluitingstijd uit te schakelen", meldt een woordvoerder. "Hierbij speelt het een rol of de verlichting bijdraagt aan de veiligheid van de winkelomgeving. Ook moeten we kijken wat er technisch mogelijk is."

Pearle heeft naast eigen winkels ook franchisers. Dat zijn ondernemers die meedoen aan de Pearle-formule, maar zelfstandig zijn. "Aan onze franchisenemers vragen wij dit beleid te volgen, maar zij nemen uiteindelijk zelf de beslissing hierover."

Hans Anders: wat betekent het voor medewerker en klant?

Concurrent Hans Anders heeft geen franchisers, maar alleen eigen winkels. "Die gaan zoveel mogelijk op 19 graden. Dat geldt ook voor ons hoofdkantoor en pakhuizen", aldus een woordvoerder. "Het is nog niet superkoud geweest, dus we kijken het even aan. We denken ook wel dat je je er op kunt kleden. Maar we houden ook in de gaten wat het betekent voor medewerkers en klanten."

Action: binnen grenzen van het comfortabele

Action zegt als discountformule de kosten laag te moeten houden. "Dus zijn wij standaard altijd al gericht op een zo groot mogelijke besparing op licht en verwarming."

Die worden dan ook centraal aangestuurd en aan- en uitgeschakeld, zodat de besparing volgens de keten optimaal is. "We houden daarbij wel in de gaten dat zowel medewerkers als klanten binnen acceptabele grenzen van het comfortabele in onze winkels kunnen vertoeven."