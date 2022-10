Wekdienst 19/10: Amsterdam Dance Event begint • Conferentie over wederopbouw Oekraïne

Goedemorgen! Vandaag begint het Amsterdam Dance Event en in Den Haag is er een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Den Haag is er een conferentie over de wederopbouw van Oekraïne, de overheid praat met Nederlandse bedrijven en maatschappelijke organisaties over wat ons land zou kunnen doen.

De Brabantse chipmachine-fabrikant ASML komt met kwartaalcijfers; wat is de invloed van de Oekraïne-oorlog op de bedrijfsvoering van deze wereldwijde marktleider?

Het Amsterdam Dance Event begint, het jaarlijkse internationale festival voor elektronische muziek. Dat duurt tot en met zondag.

Wat heb je gemist?

Rijke landen betalen onvoldoende aan arme landen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, stelt Oxfam Novib in een rapport. Volgens de organisatie negeren landen daarmee een afspraak die ruim tien jaar geleden op wereldniveau is gemaakt. Het geld dat arme landen wél krijgen, wordt vaak verstrekt in de vorm van leningen in plaats van giften.

Dertien jaar geleden zegden rijke landen toe dat vanaf 2020 jaarlijks honderd miljard dollar beschikbaar zou komen voor klimaatfinanciering. Dat dit doel niet wordt gehaald, is een belangrijk discussiepunt op de komende wereldwijde klimaatconferentie, volgende maand in Egypte. Officieel is in 2020 meer dan 83 miljard dollar beschikbaar gekomen, meldde onlangs de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).

Een deel daarvan werd verstrekt door overheden in de vorm van exportkredieten en investeringen van bedrijven. Volgens Oxfam Novib is het bedrag dat in dit verband wordt genoemd (ruim 68 miljard dollar) onjuist. Als er naar de werkelijke waarde van die toezeggingen wordt gekeken, gaat het om 21 tot ruim 24 miljard dollar, stelt Oxfam. Bij de rest gaat het niet om giften, maar om leningen.

Ander nieuws uit de nacht:

Netflix keert dalende trend met Stranger Things, The Sandman en Dahmer: Na een teleurstellende eerste helft van het jaar heeft Netflix er in het derde kwartaal 2,4 miljoen abonnees bijgekregen.

Opbrengst Giro555 voor Oekraïne opgelopen tot 175 miljoen: Van die opbrengst is nu in totaal 62,6 miljoen euro uitgegeven, meldt Giro555.

En dan nog even dit:

Het strijdlied van betogers in Iran tegen de onderdrukking is 'Baraye', 'Voor' in het Farsi. Geschreven door de jonge artiest Shervin. Nadat het lied verscheen werd hij opgepakt. Zijn lied wordt nu wereldwijd gezongen tijdens demonstraties.