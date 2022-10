Bijval van ploeggenoten voor bekritiseerde Blind: 'We zijn geen machines, geen robots'

Daley Blind baalt in Napels - ANP

"Aan de ene kant heel mooi en aan de andere kant best wel hard, omdat je ziet hoe dingen kunnen lopen", noemt Pasveer de film. "Je krijgt heel veel respect voor de mens Daley. De buitenwereld gaat echt zien hoe Daley is als persoon en als mens." Blind gaat eind 2019 in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia naar de grond met hartproblemen. Een ontstoken hartspier, zo blijkt uit onderzoek. Preventief wordt een defibrillator geplaatst en enkele weken later keert hij terug op het veld. 'Hoop zo sterk te zijn voor mijn kinderen' In de documentaire vertelt de 94-voudig international open over onder meer zijn hartkwaal, de revalidatie en wat de hartaanval van vriend Christan Eriksen met hem deed. Ook over de steun die Blind kreeg van vader Danny. "Dat was een belangrijk moment. Hij wist het zo op mij over te brengen dat hij nooit opgaf en dat ik dat dus ook niet moest doen. Ik hoop dat ik ooit zo sterk voor mijn kinderen kan zijn."

Daley Blind is op de première van de tweedelige Videoland-documentaire over zijn carrière openhartig over zijn hartproblemen. - NOS

De documentaire heeft ook indruk gemaakt op Taylor, vertelt hij na afloop. "Ik had de beelden van de hartproblemen bij Blind nooit teruggekeken en die zag je nu een paar keer voorbijkomen. Dat is heel heftig. Daar krijg je een beetje buikpijn van." "Ik zit naast hem in de kleedkamer, daar zie ik hem zijn medicijnen nemen. Dan weet je wel dat het echt heftig is", zegt Taylor. "Maar hij laat het eigenlijk niet merken. Dat is wel echt knap van hem." Wat Blind heeft moeten overwinnen om weer tot dit niveau te komen, dat onderschat de buitenwereld nog wel eens, stelt Taylor. "Heel erg. Uiteindelijk zijn wij ook gewoon mensen. Wij zijn niet anders dan anderen. Dat komt bij ons ook gewoon binnen. Ik denk dat mensen dat wel eens vergeten ja." 'Meer respect voor mens Daley' Pasveer verlaat de zaal met hetzelfde gevoel. "De mensen die vaak wat over hem roepen, mogen nu wel twee keer nadenken en meer respect tonen voor de mens Daley." "Je hoort hoe mensen praten aan de praattafels. Dat gaat niet altijd met veel respect. Maar met het zien van dit en hoe hij zich terug heeft geknokt... Dan is dat alleen maar knap. Respect voor hoe hij uiteindelijk op dit niveau is teruggekomen." Pasveer benadrukt dat het belangrijk is ook die menselijke kant te laten zien. "Het wordt vaak vergeten: we zijn geen machines, geen robots die alles maar goed doen. Wij maken ook fouten. En met dit soort dingen ben je helemaal afhankelijk van wat er met je lichaam gebeurt."

Daley Blind baalt - ANP

Blind is het huidige seizoen moeizaam begonnen. Ajax presteerde onder het niveau dat de fans, de spelers en de club zelf verwachten. De 1-6 nederlaag thuis tegen Napoli en de 4-2 in Napels in de Champions League waren een kras op de ziel. Blind ging lelijk in de fout bij die tweede nederlaag in Italië. Niet voor de eerste keer in zijn carrière zwol de kritiek op hem aan, vanuit de media uitten prominente voetbalanalisten kritiek. Vanaf de tribunes zijn fans meer en meer gaan morren. 'Zit veel meer achter' "Kritiek mag, maar je moet realistisch zijn", zegt Blind. "Je moet soms wel denken aan wat er eventueel achter de schermen kan spelen bij iemand. En dat gebeurt niet altijd." "Het lijkt soms wel alsof we robots zijn, maar er zit veel meer achter. Je neemt veel mee naar huis. Je prestaties blijven niet alleen op het veld. Je fysieke problemen ook niet. Ik ben daar met ups en downs mee omgegaan. En dat is voor heel veel mensen niet zichtbaar", zegt Blind. "Misschien is deze film een inkijkje. In ieder geval wel bij mij."