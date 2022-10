Opbrengst Giro555 voor Oekraïne opgelopen tot 175 miljoen

Het grootste deel van het uitgegeven geld, 43 procent, is naar levensonderhoud gegaan, laat de organisatie weten. Daarnaast is 18 procent geïnvesteerd in voedselhulp en 12 procent in het bieden van onderdak. De hulporganisaties achter Giro555 blijven met de resterende opbrengst nog tot eind februari 2025 hulp bieden.

De opbrengst van de landelijke inzamelingsactie voor Oekraïne van Giro555 van afgelopen maart is verder opgelopen naar ruim 175 miljoen euro. Van die opbrengst is nu in totaal 62.6 miljoen euro uitgegeven, meldt Giro555.

Voor het NOS-programma Pauw in Oekraïne (21.27-22.18 uur, NPO 1) bezocht Jeroen Pauw het land samen met Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling. Ruim zeven maanden na de landelijke actiedag voor Oekraïne keken ze hoe het geld tot nu toe besteed is:

Jeroen Pauw bezoekt een schuilkelder in de metro Charkov, samen met Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling. Ruim zeven maanden na de landelijke Giro555-actiedag voor Oekraïne kijken ze hoe het geld tot nu toe besteed is. - NOS

De inwoners van het land moeten zich nu opmaken voor de winter. "De komende maanden zal het erom gaan dat we deze mensen op een veilige en menswaardige manier door de winter heen krijgen", zegt Actievoorzitter en directeur van Cordaid, Kees Zevenbergen. "Dat wordt een pittige uitdaging. Maar met de kennis, het vakmanschap en de lokale netwerken van onze samenwerkende hulporganisaties heb ik er alle vertrouwen in dat we ook hierin een rol van betekenis kunnen en moeten spelen."

In april bleek al dat de actie ruim 160 miljoen had opgebracht. Het was daarmee toen al de op een na succesvolste Giro555-actie ooit. Alleen de inzameling voor de slachtoffers van de tsunami in Azië in 2004 leverde meer op. Toen werd er ruim 208 miljoen euro opgehaald.