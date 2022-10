Netflix keert dalende trend met Stranger Things, The Sandman en Dahmer

Na een teleurstellende eerste helft van het jaar heeft Netflix er in het derde kwartaal 2,4 miljoen abonnees bij gekregen. De afgelopen drie maanden, waarin Netflix scoorde met hitseries als Stranger Things, The Sandman en Dahmer, wisten fors meer kijkers Netflix te vinden dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een groei van slechts 1 miljoen nieuwe abonnees.

"Na een uitdagend eerste halfjaar, hebben we nu het idee dat we op een koers zitten waarmee de groei weer versnelt. Het belangrijkste is om abonnees tevreden te stellen", schrijft Netflix in een brief aan aandeelhouders. "Daarom zijn we altijd gericht geweest op het winnen van de strijd om de dagelijkse kijker. Als onze series en films abonnees enthousiast maken, vertellen ze daarover aan hun vrienden en dan zullen er meer mensen kijken, lid worden en bij ons blijven."

In totaal hadden eind vorige maand ruim 223 miljoen mensen een abonnement bij de streamingdienst. Daarmee is Netflix - in ieder geval voorlopig - Walt Disney Co. weer voorbijgestreefd als grootste streamingbedrijf. Het moederbedrijf van streamingdiensten Disney+, ESPN Plus en Hulu maakte in augustus bekend 221 miljoen abonnees te tellen. Begin november maakt Disney zijn nieuwste cijfers bekend.

Winst daalde licht

Netflix benadrukte het abonneeverschil met grote concurrenten als Apple, Amazon, HBO en Disney, die bovendien volgens het bedrijf nog steeds verliezen maken. "Onze concurrenten investeren zwaar om de abonnee-aantallen en binding met abonnees te vergroten. Een succesvol streamingbedrijf zijn, is zwaar. We schatten in dat ze op dit moment allemaal verlies maken."

Omdat Netflix zelf ook nog altijd flink moet investeren, daalde de winst ondanks het groeiende aantal abonnees wel licht ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat bedroeg netto bijna 1,4 miljard dollar. De omzet groeide op jaarbasis met 6 procent, tot 7,9 miljard dollar. De Amerikaanse streamingdienst groeit het hardst buiten de VS en had dus ook last van de sterke dollar.

Komende maand introduceert Netflix een goedkoper abonnement met advertenties, maar dat wordt voorlopig nog niet gelanceerd in Nederland. Verder wil Netflix gaan optreden tegen mensen die de inloggegevens van hun account delen.