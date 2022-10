20 aanhoudingen na weer onrustige avond in Osdorp, ME ingezet

In de Amsterdamse wijk Osdorp zijn vanavond ruim twintig personen aangehouden, na opnieuw een onrustige avond. De ME moest worden ingeschakeld om de orde te herstellen, zegt de politie tegen NH Nieuws en AT5.

Het was zondag- en maandagavond ook al rumoerig in de wijk. Zo werd maandagavond de kermis in de wijk eerder gesloten na onrust op het terrein. Tientallen jongeren schoten toen vuurwerk af, er werd gevochten en hulpverleners werden agressief benaderd.

NH Nieuws schrijft dat het vanavond dus voor de derde keer op rij raak was. Jongeren stichtten brand en er was opnieuw vuurwerk. Een buurtbewoner noemde de wijk een gekkenhuis. "Ik was op het balkon, maar ze gooiden het vuurwerk omhoog, ik moest naar binnen."