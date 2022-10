Van de Looi kijkt uit naar EK 2023: 'Topland, zuiderburen en gastland. Pittige loting'

"Het voordeel van tegen Georgië spelen, is dat we in Tbilisi zitten. Ik denk dat het een goede speelstad is voor ons", stelt Van de Looi. Oranje speelt alle groepswedstrijden in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Dat betekent: weinig heen en weer reizen. "Het is wel een eindje weg, maar de locatie is goed qua stadions."

Van de Looi zag in de Roemeense hoofdstad Boekarest "een mooie loting" uit de balletjes komen. "Pittig, maar uitdagend. Het zijn mooie affiches. Portugal een topland, België, onze zuiderburen, die echt een goede lichting hebben, en het thuisland. We kijken ernaar uit."

De Belgen zijn een bekende tegenstander. Jong Oranje was eind september in een oefenduel nog met 2-1 te sterk voor Jong België. "Na die wedstrijd tegen ons kregen we de indruk dat het een team is waar we rekening mee moeten houden. We wonnen, de eerste helft waren we de bovenliggende partij, maar de tweede helft hadden we het best lastig. Dat soort landen is niet zomaar een gelopen koers."

Zware tegenstand of niet, geen land zal graag tegen Jong Oranje spelen. Van de Loois ploeg hoort toch gewoon bij de favorieten? "Als je naar een toernooi gaat, ga je om het toernooi te winnen. Dat is misschien ook een beetje bluf of arrogantie die een beetje bij Nederland hoort."

"Die doelstelling hadden we min of meer vooraf bepaald. Daar gaan we voor. Maar er zijn nog een stuk of zes landen die de mogelijkheden hebben om te winnen. We zijn echt niet dé favoriet."