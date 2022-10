Bijzondere vondsten bij opgravingen Binnenhof tentoongesteld in stadhuis

Geschiedenisliefhebbers kunnen de komende maand bijzondere archeologische vondsten bewonderen in het stadhuis in Den Haag. Daar is vanmiddag de expositie 40 Jaar Archeologie geopend, met veertig van de duizenden voorwerpen die de afgelopen decennia in de Haagse grond zijn aangetroffen, zoals nu bij de renovatie van het Binnenhof.

Een van de opmerkelijkste vondsten is de linker voorpoot van een jonge leeuw. Die is vorig jaar gevonden bij een opgraving aan het Buitenhof. De botten stammen uit de 14de eeuw, toen een graaf daar een kleine dierentuin met meerdere leeuwen had.

"Het zijn berberleeuwen geweest die oorspronkelijk in Noord-Afrika leefden", zegt Andjelko Pavlovic, projectleider archeologie gemeente Den Haag. "Als je in die tijd over het Buitenhof liep... Nu hoor je trams, maar toen hoorde je gebrul van leeuwen."

Behalve van leeuwen, zijn er op de tentoonstelling restanten van honden en een walvis te zien. Bij de renovatie van het Binnenhof zijn ook botten van geslachte dieren gevonden, maar die liggen niet allemaal in de vitrines in het stadhuis.

Puntgaaf kannetje

Bezoekers van de tentoonstelling kunnen ook objecten bekijken die niet eeuwen, maar zelfs enkele duizenden jaren oud zijn, zoals een bijl uit de late bronstijd (zo'n 3500 jaar oud), een aardewerken misbaksel uit de ijzertijd (2500 jaar oud) en een ladder uit de Romeinse tijd.

Archeologen hebben bij de renovatie bij het Binnenhof ook een kannetje gevonden dat nagenoeg onaangetast is, en stamt uit 1280. "Het bijzondere aan dat kannetje is dat dat pal naast een achthonderd jaar oude fundering is gevonden en in puntgave staat is", zegt Pavlovic. "Wij denken dat het een bouwoffer is. Het is een voor die tijd een vrij duur kannetje, en dat gooi je niet zomaar puntgaaf weg, dat doe je bewust."

De archeologen vonden ook schervenmateriaal van gebroken vaatwerk en aardewerk en stukjes glas. Pavlovic verwacht nog meer vondsten te doen in de komende jaren. "Het is een 800 jaar oud complex, daar hebben de graven van Holland gezeten, het is ook de zetel van onze parlementaire democratie", zegt Pavlovic.

De renovatie van het Binnenhof duurt zeker nog tot 2026.