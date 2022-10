Hoofdrol Kluivert bij Valencia in knotsgekke remise tegen Sevilla

Vooruitgeschreeuwd door trainer Jorge Sampaoli gooide Sevilla alles in de strijd op zoek naar de winnende treffer. Valencia moest overleven, tot de na rust ingevallen Justin Kluivert na een corner de Jesús Navas de bal afsnoepte en alleen op het doel afging.

Net voor het strafschopgebied werd Kluivert echter onderuitgeschoffeld door Papu Gómez. Kluivert stond snel op en probeerde de bal bij ploeggenoot Mouctar Diakhaby te krijgen, maar die kreeg op zijn beurt een forse duw in de rug van Sevilla-verdediger Kike Salas.

Scheidsrechter César Soto gaf Gómez rood voor het hanteren van de noodrem, maar liet het oordeel over het vervolg van de aanval over aan de VAR. Die oordeelde anders: de rode kaart van Gómez werd een gele, Salas werd in zijn plaats van het veld gestuurd en Valencia mocht in de 112de minuut alsnog aanleggen van elf meter.