Falcao zit oude liefde Atlético dwars in blessuretijd, knotsgek slot in Sevilla

Ophef, zware overtredingen, theater, woede langs de kant, late doelpunten en eindeloos durende blessuretijd. Vandaag liet de Spaanse La Liga zich van zijn lelijkste én mooiste kant zien. Atlético Madrid liet twee dure punten liggen in de wedloop met Real Madrid en Barcelona. In de derby met Rayo Vallecano schoot niemand minder dan Atlético-legende Radamel Falcao vlak voor tijd de 1-1 binnen uit een strafschop. Zo bont als eerder op de avond tussen Sevilla en Valencia werd het ook weer niet. In dat duel mocht Valencia in de 104de minuut nog aanleggen van elf meter, maar die kans op de zege was niet aan de bezoekers besteed.

Doelpuntenmaker Álvaro Morata en aangever Antoine Griezmann vieren de 1-0 tegen Rayo Vallecano. - AFP

Atlético Madrid, derde op drie punten van Barcelona, kwam na 20 minuten op voorsprong toen Álvaro Morata een voorzet van Antoine Griezmann promoveerde tot doelpunt. Griezmann dacht zijn ploeg in veilige haven te brengen, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. In de laatste minuut kreeg Atlético het deksel op de neus: na een ongelukkige handsbal van Gimenez mocht uitgerekend Falcao - tussen 2011 en 2013 goed voor 70 treffers, een Copa del Rey en de eindzege in de Europa League - aanleggen van elf meter. Met een harde knal in het dak van het doel velde hij het vonnis over zijn oude club: 1-1.

Hoofdrol Kluivert in knotsgekke slotfase Eerder op de avond speelden Sevilla en Valencia - dit seizoen beide nog geen hoogvliegers in La Liga - of het om de finale van de Champions League ging. Na bijna veertien (!) minuten blessuretijd eindigde het duel in Andalusië in 1-1. En toen waren de gemoederen nog lang niet bedaard.

Justin Kluivert - AFP

Toen Edinson Cavani al na zes minuten de 1-0 binnenkopte, leek Sevilla opnieuw een moeilijke avond te krijgen. Maar de thuisploeg rechtte de rug, viel hartstochtelijk aan en werd vijf minuten voor tijd beloond: uit een doorgekopte hoekschop liet Erick Lamela de uitblinkende Georgische Valencia-doelman Giorgi Mamardasjvili kansloos. Daarna begon het spektakel pas echt. Vooruitgeschreeuwd door trainer Jorge Sampaoli gooide Sevilla alles in de strijd op zoek naar de winnende treffer. Valencia moest overleven, tot de na rust ingevallen Justin Kluivert na een corner de Jesús Navas de bal afsnoepte en alleen op het doel afging.

Justin Kluivert - AFP

Net voor het strafschopgebied werd Kluivert echter onderuitgeschoffeld door Papu Gómez. Kluivert stond snel op en probeerde de bal bij ploeggenoot Mouctar Diakhaby te krijgen, maar die kreeg op zijn beurt een forse duw in de rug van Sevilla-verdediger Kike Salas. Scheidsrechter César Soto gaf Gómez rood voor het hanteren van de noodrem, maar liet het oordeel over het vervolg van de aanval over aan de VAR. Die oordeelde anders: de rode kaart van Gómez werd een gele, Salas werd in zijn plaats van het veld gestuurd en Valencia mocht in de 112de minuut alsnog aanleggen van elf meter.