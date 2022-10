Kökçü schiet Eindhoven naar volgende ronde beker tegen fantasieloos Willem II

Willem II is door FC Eindhoven uit het bekertoernooi geknikkerd. De Tilburgers kwamen een vroege goal van Ozan Kökçü niet meer te boven (1-0).

De uitschakeling in de eerste ronde van de KNVB-beker is een flinke tegenvaller voor Willem II, dat het seizoen niet al te best begonnen is. De ploeg van trainer Kevin Hofland staat er na de eerste tien wedstrijden in de eerste divisie op een teleurstellende zesde plek.

FC Eindhoven draait dit seizoen (met een derde plek in de competitie) een stuk beter en dat was tegen Willem II in de openingsfase ook te zien. Sterker: na twee minuten lag de bal er al in. Ozan Kökçü, broer van Feyenoorder Orkun Kökçü, dribbelde door de Tilburgse defensie en schoot raak.

Geen antwoord

Willem II had er geen antwoord op. Aan balbezit hadden de Tricoleres geen gebrek, aan creativiteit en stootkracht voorin wel. Voor rust kwam alleen Michael de Leeuw enigszins in de buurt van een doelpunt.

Na de pauze bleef het spelbeeld onveranderd: Willem II zocht naar openingen, maar vond die zelden. Voor FC Eindhoven zorgde aanvaller Charles-Andreas Brym meerdere malen voor gevaar.

In de slotfase voerde Willem II de druk op, maar een doelpunt bleef toch tamelijk ver weg.